Fall Khashoggi: Trump kündigte Bericht bis Dienstag an

Nach Bekanntwerden neuer Details im Fall der Tötung des regimekritischen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi wollen die USA bis Dienstag einen umfassenden Bericht dazu veröffentlichen. Das kündigte US-Präsident Donald Trump am Samstag am Rande seines Besuchs in den von Waldbränden verwüsteten Gebieten Kaliforniens an.