Wobei die Quelle dieser Fake news längst nicht immer in Russland zu finden sei. „Heute ist es Südafrika, morgen sind es die Niederlande, vielleicht ist es bald Deutschland, die IP-Adresse kann überall sein. Aber überall ist es die gleiche Taktik“, weiß der Experte:

„Es ist wie ein Schneeballsystem“, schildert ein hochrangiger Experte für Abwehr hybrider Angriffe, der im Gespräch mit dem KURIER anonym bleiben möchte. „Auf eine Lüge springt ein Netzwerk von Bots auf und dann multiplizieren all jene Influencer, Poster und Überzeugte weltweit die Erzählungen russischer Desinformationsfabriken.“

Mit Künstlicher Intelligenz generierte Videos, Aufnahmen und Bilder werden die Opfer gezielt diskreditiert, dämonisiert, gedemütigt. Wie oft etwa wurden weltweit in den Sozialen Medien Posts geklickt, Brigitte Macron sei in Wirklichkeit ein Mann? Oder die Madame Presidente schlage ihren Gatten – was den französischen Staatschef wiederum schwach, hilflos und unmännlich wirken lässt. Ein Bild, das in den russischen sozialen Medien gerne verbreitet wird.

Wahre Fake-News-Wellen überschwemmen mittlerweile alle Wahlgänge in Europa, aber kaum ein Land – neben der Ukraine – ist heftigeren hybriden Angriffen aus Russland ausgesetzt als die kleine Republik Moldau. Da wird die Geduld und die Strapazierfähigkeit der nur rund 2,5 Millionen Menschen zählenden Bevölkerung immer wieder mit falschen Bombenalarmen getestet. Da reiht sich eine Cyberattacke an die nächste, da wird die europa-freundliche Präsidentin Maia Sandu pausenlos als unfähig und kriegstreiberisch attackiert.

Eine neue Front

„Es geht Russland letztlich gar nicht so sehr um uns“, schildert eine Stimme aus dem moldauischen Cyberabewehrbereich, „aber mit Moldau macht Russland eine neue Front auf. Wir sind ein Nachbar der Ukraine. Über uns will der Kreml den westlichen Rückhalt für die Ukraine schwächen und einen Keil in die Gespräche zwischen uns und Brüssel treiben. Wenn sie uns schwächen, schwächen sie indirekt auch Europa.“

Entsprechend bedrohlich sind die Erzählungen, mit denen die russlandfreundliche Influencer, Politiker und Soziale Medien die Bevölkerung in Moldau tagtäglich eindecken: Wer sich auf die EU einlasse, riskiere den nächsten Krieg, denn natürlich seien EU und NATO schuld am Waffengang in der Ukraine. Oder: Bei einem möglichen EU-Beitritt Moldaus werde das Land seine traditionellen Werte verlieren und seine Souveränität abgeben müssen.