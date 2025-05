Brigitte Macron ist ein Mann - dieses Gerücht über die französische First Lady hält sich seit Jahren. Der Frau von Ex-US-Präsident Barack Obama, Michelle, geht es ebenso. Nun hat die ganze Story rund um Brigitte Macron noch einmal Fahrt aufgenommen. Die Rechtsaußen-Vloggerin Candace Owens hat mit einer Reihe von Videos Millionen von Klicks und Aufmerksamkeit generiert.

Die Sache geht so weit, dass sich Emmanuel Macron und seine Frau gezwungen sehen, dagegen vorzugehen. Die Anschuldigungen von Owens gehen nämlich sehr weit: Nicht nur, soll Brigitte Macron als Mann geboren sein, sie soll Emmanuel Macrons pädophiler Vater sein, der seinen eigenen Sohn geheiratet hat. So absurd das alles klingt - in sozialen Medien interessieren sich immer mehr Menschen für diese Geschichte, denn Candace Owens will Fakten haben.

Die Fake Busters haben geschaut, was an diesem Gerücht dran sein könnte und wem es politisch nützt beziehungsweise schadet.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu...