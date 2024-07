F-16 Lieferungen: NATO-Partner unterstützen Ukraine mit Kampfjets

Nach rund einjähriger Verzögerung haben die NATO-Partner nach US-Angaben mit der Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine begonnen.

"Während wir hier miteinander sprechen, läuft die Verlegung von F-16-Flugzeugen", sagte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch bei einem Sicherheitsforum am Rande des NATO-Gipfels in Washington.