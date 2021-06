Explosion und Brand in Londoner Bahnhof

Beim Bahnhof Elephant and Castle im Süden von London ist am Montagnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Laut der Zeitung "The Sun" kam es offenbar gegen 13.45 Uhr zu einer Explosion. Videoaufnahmen eines Augenzeugens auf Twitter zeigen, wie ein regelrechter Feuerball aus einem Gebäude in der Nähe des Bahnhofs schießt. Die Londoner Feuerwehr ist mit zehn Feuerwehrautos und 70 Personen im Einsatz.