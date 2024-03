Expansionspläne ausgeplaudert: Russische TV-Sendung unterbrochen

Für Wladimir Putin gibt es keinen Ukraine-Krieg, stets ist in Medien und der Öffentlichkeit von "militärischer Spezialoperation" die Rede. Die russische Armee bemühe sich einzig um eine "Entnazifizierung" der ukainischen Gebiete, schütze Menschen vor den "Faschisten" des Kiewer Regimes, so die russische (Propaganda-)Leseart. Wiederholt fällt der Ausdruck Genozid. Wer das Wort Krieg in den Mund nimmt, wird verhaftet, weggesperrt oder in ein Arbeitslager gesteckt.