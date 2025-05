In einem sorgfältig inszenierten Video begrüßt Putin den Propagandisten Pawel Sarubin vor dem vergoldeten Eingang seiner Amtswohnung, die sich in unmittelbarer Nähe zu seinem Kreml-Büro befindet. "So, das ist meine Wohnung. Wie ihr seht, ist sie nicht weit weg entfernt von meinem Büro", sagt Putin, bevor er Sarubin, der als sein Haus- und Hofreporter gilt, in die Wohnung einlädt.