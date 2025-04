Ukraine: Stocker warnt vor "Diktatfrieden" und zweifelt an Putin

Bundeskanzler ÖVP-Chef Christian Stocker warnt, dass ein Friede in der Ukraine "kein Diktatfriede sein darf". Im Gespräch mit der APA und der "Kleinen Zeitung" sagte Stocker am Rande des EVP-Kongresses in Valencia, er sei überzeugt, dass die EU einen Beitrag leisten könnte, aber ob es eine Bereitschaft, vor allem auf russischer Seite, von (Präsident Wladimir, Anm.) Putin gibt, in echte Friedensgespräche in diesem Sinne einzutreten, ist leider zweifelhaft".

In Hinblick auf Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach die von Russland annektierte Krim unter russischer Kontrolle bleiben müsse, sagte der Kanzler, die Ukraine sei völkerrechtswidrig von Russland besetzt worden. "Wir sind immer am Boden des Rechts, auch in der Europäischen Union." Zu welchen Bedingungen ein Frieden geschlossen werde, müsse die Ukraine entscheiden. Es gebe für Österreich und für die Europäische Union keine Änderung in dieser Frage.

Stocker bekräftigte das Angebot seines Vorgängers Karl Nehammer (ÖVP), dass Österreich als Verhandlungsort für Friedensgespräche für die Ukraine bereit stehe. "Ich glaube, dass wir hier einen guten Dienst leisten könnten, als neutraler Staat in der Europäischen Union, als Sitz von einer Vielzahl internationaler Organisationen, insbesondere auch der UNO, als Verhandlungsort hier einen Beitrag zu leisten, für Gespräche, die zu einem Frieden führen. Wir können es nur anbieten."