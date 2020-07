Ex-Navy Seals retten im Auftrag des Google-Gründers Sergey Brin

Laut Daily Beast verdient Brins Truppe, bestehend aus 20 fix und 100 freien Angestellten, ziemlich gut. Ihr Headquarter befindet sich im Yachthafen von San Francisco. Dort wird gerade ein Zeppelin entwickelt. Dieses Luftschiff heißt „Pathfinder 1“ und wird von zwölf Elektromotoren angetrieben. 14 Soldaten haben darin Platz und können so schnell und problemlos in unwegsames Gelände vordringen. Brins kleine Privatarmee war bereits in Ecuador und Nepal im Einsatz. Derzeit baut sie in den USA Corona-Testzentren auf.

Sergey Brin hat sich zu seinem Engagement noch nie öffentlich geäußert. Doch er scheint nicht der einzige Milliardär zu sein, der Hightech mit Katastrophenhilfe verbindet. Der Sohn eines Moskauer Mathematikers kam mit seinen Eltern im Mai 1979 aus der UdSSR in die USA. Auf der Liste der reichsten Menschen der Welt belegte der Mathematiker und Informatiker im Juni 2019 Platz 14. Laut Forbes ist er der reichste Immigrant in den USA.

Susanne Bobek