Osama bin Ladens Mutter: „Er war ein schüchterner Bub“

Fast 17 Jahre hat sie geschwiegen, doch nun hat Alia Ghanem beschlossen, zu reden: Über ihren Sohn, den wohl bekanntesten Terroristen der Welt, Osama bin Laden.

In einem viel zitierten Interview des britischen Guardian sprach sie am Freitag erstmals über den Mann, dessen Terrorgruppe El Kaida am 11. September 2001 in den USA Tausende Menschen getötet hat.

Saudi-Arabiens Regierung, geführt von Kronprinz Mohammed bin Salman, hat ihr grünes Licht gegeben. Ihre Schilderungen sollen immer noch bestehende Vorwürfe entkräften, Bin Laden sei ein Agent gewesen, der 9/11 im Auftrag Riads geplant habe.