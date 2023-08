Ex-Ministerin Kneissl bei russischem Dorffest gesichtet

Österreichs ehemalige Außenministerin Karin Kneissl, die mit ihrem Kniefall vor dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei ihrer Hochzeit 2018 für Schlagzeilen sorgte, soll den Sommer im russischen Dorf Petrushovo verbringen. Am Dienstag machten in den sozialen Medien Fotos und Videos, die die Ex-Ministerin beim örtlichen Sommerfest zeigen, die Runde.

Die Lokalzeitung Vidsboku zitiert die 58-Jährige: Kneissl soll ein Sommerhaus in der Region Rjasan, etwa 350 Kilometer südöstlich von Moskau, gemietet haben. "Ich habe es für einen weiteren Monat gebucht, dann werden wir sehen, was passiert", so Kneissl, ohne preiszugeben, wie lange sie sich schon in Petrushovo aufhält.