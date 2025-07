Ex-CIA-Direktor: "Putin war das größte Geschenk für die NATO"

„War Trump in Wahrheit ein Geschenk für die Europäer?“, wurde der US-Amerikaner David Petraeus am Donnerstag in Salzburg auf der Bühne gefragt. „Das größte Geschenk für die NATO war Putin“, antwortete der ehemalige CIA-Direktor. Der Kremlchef habe die NATO sozusagen wieder „great“ gemacht.

Der heute 72-jährige General Petraeus verbrachte sein halbes Leben bei der US-Army. Er kommandierte Amerikas Truppen im Irak und in Afghanistan, bevor er später die Leitung des US-Auslandsgeheimdienstes übernahm. Obwohl sein Abgang 2012 äußerst skandalöse Gründe hatte – Petraeus hatte sensible Informationen an eine Journalistin, seine Geliebte, weitergegeben und wurde dafür später auch zu einer Bewährungs- und einer Geldstrafe verurteilt – gilt er nach wie vor als erfahrener Militär-Analyst.

Beim „Salzburg Summit“ der Industriellenvereinigung ließ er einerseits wissen, was er von Europas Verteidigungsplänen hält. Er habe mehrere US-Präsidenten beider Parteien erlebt, so Petraeus, die sich darüber aufgeregt hätten, dass Europa nicht genug für seine eigene Verteidigung zahle. Die nun erhöhten Ausgaben, besonders jene der NATO-Mitglieder, findet er also „sehr beeindruckend“ und „längst überfällig“.