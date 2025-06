Offiziell ging es um einen "historischen Beschluss" und um die astronomische Summe von einer Billion Euro. In etwa so viel müssen Europas NATO-Staaten in Zukunft jährlich für Verteidigung ausgeben. Nur dann erreichen sie das Ziel, das sich die westliche Verteidigungsallianz am Mittwoch auf ihrem Gipfel in Den Haag gesteckt hat. Fünf Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung.

Inoffiziell aber ging es um etwas, das für Europa weniger Kosten, aber dafür mehr Kopfweh verursacht: Donald Trump bei Laune zu halten. Zu oft hatte der Präsident deutlich gemacht, dass ihm das Bündnis nicht allzu viel bedeute, dass er es jederzeit verlassen könne – und die US-Truppen in Europa gleich mitnehmen würde.