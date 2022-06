Europaforum Wachau: "Schurkenhafter Geist" der Erweiterung

Ein Veranstaltungsort, zwei europäische Gefühlswelten. Das traditionelle Europaforum Wachau im Stift Göttweig bei Krems wurde dieser Tage zum Spiegelbild dafür, was der Kandidatenstatus für die Ukraine ausgelöst hat.

Am Freitag wurde von den Gästen diese Entscheidung des Europäischen Rates noch beklatscht. Dazu war sogar der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba per Video zugeschaltet, der von einem „historischen Tag“ und von einem „Akt der europäischen Stärke“ sprach.

Am Tag darauf trat Albaniens Premierminister Edi Rama auf dem Göttweiger Berg auf. Und er vermittelte den Zuhörern, mit welchem Frust die Vertreter des Westbalkans aus Brüssel zurückkehren. Oder wie es Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei ihren Grußworten im Stift formulierte: „Der Westbalkan ist wieder einmal enttäuscht worden.“

„Es ist an Tagen wie diesen vielleicht keine gute Idee, jemanden aus den Balkanstaaten zu so einer Veranstaltung einzuladen.“ Es klang ein wenig nach einer vorauseilenden Entschuldigung für die Worte, die danach folgten, als Edi Rama seine Rede so begann. Verbunden mit einem Kompliment an das Gastgeberland: „Es gibt keinen besseren Ort als Österreich, um sich von den deprimierenden Zusammenkünften in Brüssel zu erholen.“

Der albanische Premier soll auch schon im Vorfeld des Europäischen Rates die EU mit sehr harten Worten konfrontiert haben. Die Ausführungen in Göttweig wären da schon milder gewesen, wie Bundeskanzler Karl Nehammer danach feststellte. Der Frust und der Ärger waren dennoch zu spüren.