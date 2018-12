Europäischer Coup gegen Mafia

Nach fast zweijähriger Vorbereitungszeit schlugen die europäischen Ermittler Mittwochfrüh gleich in mehreren Ländern zeitgleich gegen die ’Ndranghete, die kalabresische Mafia zu: In Deutschland, Italien, Belgien, in den Niederlanden, aber auch in Südamerika klickten die Handschellen für mindestens 90 Mafiosi. Ihnen wird vor allem Drogenhandel und Geldwäsche vorgeworfen. Die Großrazzia mit Codenamen „ Pollino“ (Hendl) ging unter Koordination der europäischen Justizbehörde Eurojust über die Bühne.

Osteria-Chef festgenommen



Einer der Hauptverdächtigen wurde in Pulheim bei Köln am frühen Morgen aus dem Schlaf gerissen. Der 45-Jährige besitzt eine gemütliche Osteria in der 54.000 Einwohner zählenden Stadt im Rheinland. Das Hauptgeschäft des Gastwirts soll den deutschen Ermittlern zufolge aber der Kokainhandel „in sehr, sehr umfangreichen Maße“ gewesen sein.



Allein in Deutschland – im Rheinland, im Ruhrgebiet und im Großraum München – durchsuchte die Polizei mehr als hundert Objekte, darunter auch einige Pizzerien.



Bereits Anfang des Jahres waren bei einer Großrazzia gegen einen mächtigen ’Ndrangheta-Clan in mehreren Regionen Italiens sowie in Deutschland 169 Personen festgenommen worden.



In Deutschland sind die kalabresischen Mafiosi sehr aktiv. So gingen die Mafia-Morde im August 2007 in Duisburg auf ihr Konto: Sechs Menschen waren dort vor einer Pizzeria erschossen worden. Auslöser war ein Streit zwischen zwei Clans.

Mächtigste Mafia Italiens

Die ’Ndrangehta, die in Kalabrien in der Stiefelspitze Italiens vis-a-vis von Sizilien beheimatet ist, gilt mittlerweile als mächtigste der italienischen Mafiaorganisationen – und zu den mächtigsten der Welt. Die ’ Ndrangheta dominiert den internationalen Drogenschmuggel nach Europa; mischt aber auch im Waffenhandel mit, versteht sich auf Geldwäsche und Korruption. Experten zufolge verzeichnet die ’ Ndrangheta, die längst über die Grenzen Italiens aktiv ist, über einen jährlichen Umsatz von 50 bis 100 Milliarden Euro. Laut FBI zählt sie 6000 Mitglieder in 160 Clans, die über Familienverbande miteinander zusammenhängen.