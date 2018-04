"Europa kann nicht Banken retten, während es Kinder ertrinken lässt"

Diese Summe kann Italien nicht mehr länger alleine aufbringen. "Es ist eine begrenzte Mission, an der sich Europa beteiligen muss", erklärte Verteidigungsministerin Pinotti. Italien wiederholte, dass es den Flüchtlingsnotstand nicht allein stemmen könne. " Europa kann nicht Staaten und Banken retten, während es Mütter und Kinder ertrinken lässt", appellierte Premier Renzi, der heute Sizilien besucht, an die verantwortlichen EU-Politiker. Italien werde im Rahmen seiner EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr das Thema Migration in den Vordergrund stellen. "Entweder hilft uns Europa beim Grenzschutz, oder wir werden uns dafür einsetzen, dass das einem Flüchtling in Italien gewährte Asylrecht in ganz Europa anerkannt wird", sagte Innenminister Alfano in Richtung Brüssel.

Vertreter der Linksparteien wehren sich dagegen, Einwanderung Not leidender Menschen ausschließlich mit repressiven Maßnahmen zu bekämpfen. Dieses Vorgehen verstärke nur die Macht der Schlepper. Sie riefen alle EU-Länder dazu auf, die Möglichkeiten für eine legale Einwanderung auszubauen. Seit Langem fordert die Bürgermeisterin von Lampedusa, Nicolini, die Einrichtung humanitärer Kanäle, um Asylberechtigte in Sicherheit in demokratische Länder einreisen zu lassen. Sie organisierte auf der Insel eine Arbeitsgruppe mit Anwälten, die auf Asylrecht spezialisiert sind. "Wir können nicht so weitermachen. Der Asylantrag ist an Land zu stellen und nicht, indem Leute ihr Leben riskieren müssen", betonte Nicolini.

Brüssel ließ bisher mit konkreten Maßnahmen und Hilfszusagen auf sich warten. "Wenn jeder Staat ein paar tausend Personen aufnehmen würde, würde das einen Riesenunterschied machen", erklärte EU-Innenkommissarin Malmström.