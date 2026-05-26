Rüstungsausgaben: Europa investiert dreimal mehr als Russland

Auch ohne die USA sind die europäischen NATO-Staaten Russland in wesentlichen militärischen Kategorien zahlenmäßig überlegen. Zudem investieren die europäischen NATO-Staaten zusammen mit Kanada mehr in ihre Streitkräfte als Russland, heißt es in einer am Dienstag in Berlin vorgelegten Greenpeace-Studie. 2025 hätten die europäischen Verbündeten und Kanada zusammen rund 626 Milliarden US-Dollar ausgegeben (aktuell rund 540 Mrd. Euro). Russland dagegen 190 Mrd.

Europas Überlegenheit bei Kampfflugzeugen

Besonders deutlich zeige sich die europäische Überlegenheit bei Kampfflugzeugen, so die Autoren der Studie "Europa allein zu Haus?". Sie nennen für die europäische NATO und Kanada 2.215 Kampfflugzeuge, für Russland 1.064. Dies gelte auch für Kriegsschiffe (143 zu 34) und Artillerie (15.896 zu 5.976).

"Europa verfügt über enorme Verteidigungsressourcen. Das gilt laut der jüngsten Untersuchung auch für den Fall, dass sich die USA aus der NATO zurückziehen", erklären die Autoren. Europas Sicherheitspolitik leide aber unter einem unkoordinierten und teuren Wettlauf um Rüstungsprojekte.