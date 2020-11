Europa im Vergleich: Welche Impfstrategien verfolgen andere Länder?

Regierungschef Pedro Sánchez kündigte an, 13.000 Impfstationen bauen zu lassen. Von den 1,2 Milliarden Impfdosen der EU stünden Spanien zehn Prozent zu. Sánchez will dazu am Dienstag einen nationalen Impfplan vorstellen. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Spanien, mit rund 47 Millionen Einwohnern, mehr als 1,5 Millionen Ansteckungen gezählt. Mehr als 42.000 Menschen starben mit Covid-19. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen fiel aber zuletzt in einer Woche von 233 auf 176.

Italien

In Italien ist man ebenfalls optimistisch. Die Regierung rechnet, dass schon ab Jänner 3,4 Millionen Dosen Impfstoff im Land verfügbar sein werden. "Innerhalb einiger Monate können wir mit Impfungen auf breitem Niveau starten", so Regierungskommissar Domenico Arcuri. Eine Impflicht ist vorerst nicht vorgesehen. "Wir hoffen, dass wir bis zum dritten Quartal 2021 einen Großteil der Italiener geimpft haben werden. Wir wissen aber nicht wie viele Italiener sich impfen lassen wollen", so Arcuri. Geplant sei eine Informatik‐Plattform zur Registrierung der Namen geimpfter Bürger. Geimpfte sollen eine Bescheinigung erhalten, so Arcuri.