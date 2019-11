Europa hat eine neue Nummer - alle Fakten zur neuen EU-Kommission

Was Außenpolitik oder Militärisches in der EU angeht, dürften Trump, Putin und Co. auch weiterhin zuerst in Berlin oder Paris nachfragen. Aber beim Handel führen alle Linien direkt nach Brüssel. Wer mit der EU verhandeln will, muss dies mit der Kommission tun. Hier liegt ihre größte Macht. Sie regelt für alle 28 EU-Staaten gemeinsam Rahmen und Bedingungen, wie mit anderen Staaten Waren im- und exportiert werden.