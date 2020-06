EuGH erlaubt Netzsperren bei Urheberrechtsdelikten

Wären mit dem EuGH-Urteil beispielsweise auch Netzsperren von Twitter oder YouTube möglich? Vor einer Woche sorgte Recep Tayyip Erdoğan mit der Sperre von Twitter für Empörung. Die Kritik an dieser demokratiepolitisch bedenklichen Maßnahme war auch in der EU nicht zu überhören. Eine derartige Sperre wäre nach dem EuGH-Urteil - theoretisch - nun laut ISPA auch in Österreich möglich. „An sich ist auch Twitter nur eine Webseite und es braucht im Prinzip nur jemanden, der findet, dass dieser Nachrichtendienst dazu genutzt wird urheberrechtlich geschütztes Material zu verteilen“, skizziert Schubert, ein Worst-Case-Szenario.

Aus Sicht der ISPA haben die Verwertungsgesellschaften die Meinungsfreiheit im Internet niedergerungen, was als Rückschritt und große Gefahr für die weitere Entwicklung des Internets speziell in Österreich gesehen wird. „Wie weitreichend solche Sperrverpflichtungen gehen können, ist noch nicht abzusehen, aber Maßnahmen in einigen Ländern außerhalb der EU zeigen, dass hier einiges zu befürchten ist - ein trauriger Tag für eine offene und pluralistische Informationsgesellschaft“, sagt auch Günther Singer, Obmann des Fachverbandes Telekom/ Rundfunk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).