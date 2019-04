EU-Wahl: Hundert Millionen Wechselwähler sind noch zu haben

Nur 43 Prozent der Wahlberechtigen haben fix vor, zur EU-Wahl zu gehen. 70 Prozent von ihnen, und damit 97 Millionen Menschen, sind noch unentschlossen, welcher Partei sie die Stimme geben sollen. Das erhob eine Studie des ECFR (European Council on Foreign Relations). Was bedeutet das für die politische Stimmung in der Europäischen Union?

Europa der Gemäßigten

Die Macher der Studie schließen aus der großen Zahl der Unentschlossenen, dass die Stimmung in Europa nicht so gespalten sei, wie vielleicht vermutet. "Die Umfrage zeigt, dass die Wähler in Europa nicht polarisiert, sondern wankelmütig sind", sagt Gründungsdirektor der ECFR Mark Leonard in einer Aussendung zu dem Ergebnis.

Tatsächlich verlaufe der Graben nicht zwischen rechts und links oder pro-europäisch versus nationalistisch. Nur 25 Prozent lehnen die Aussage ab, dass ihre europäische Identität genau so wichtig sei wie die nationale.