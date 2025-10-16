Es war nur eine Randbemerkung vor Journalisten, doch sie sagt mehr über die neuen EU-Aufrüstungspläne als die Dutzenden Seiten, auf denen die präsentiert wurden. Nein, das sei keineswegs eines dieser „typischen Produkte der EU-Kommission“ betonte ein Spitzenvertreter eben dieser Kommission, „auf diese Pläne haben sich alle geeinigt.“ Geeinigt ja, aber worauf konkret? Das wollten an diesem Donnerstag nicht nur die Dutzenden Reporter in der Brüsseler EU-Zentrale wissen. Der „Verteidigungsbereitschafts- Fahrplan 2030“ bleibt wie schon seine Vorgänger entscheidende Fragen schuldig und bietet nur sehr allgemein gehaltene militärische Ziele. In etwa also das „was so gerade in den Schlagzeilen steht“, wie ein erfahrener EU-Kenner bemerkte.

Drohnenwall ist out Vier „Vorzeigeprojekte“ nennt der Plan - und die sind auch für militärische Laien so naheliegend wie banal. Ein „Luftverteidigungs-Schild“, ein „Weltraum-Verteidigungsschild“, eine „Europäische Drohnen-Verteidigungs-Initiative“ und eine „Wache an der östlichen Flanke.“ Diesen Dingen wird, so betont die EU-Kommission „zentrale Bedeutung für Europa“ beigemessen. Es seien also „gesamteuropäische Projekte“. Das der erst vor wenigen Wochen ins Leben gerufene „Drohnenwall“ schon wieder umgetauft wurde, ist nur eine Pointe am Rande, zeigt aber, auf welchen tönernen Füßen diese angeblichen Großprojekte stehen.

So europäisch die auch sein mögen, die Teilnahme daran, ist für jedes Land freiwillig, Die EU-Staaten, so wird betont, seien „am Steuer“ und für „ihre Verteidigung selbst verantwortlich“. Was das für ein europäisches Verteidigungsprojekt bedeutet, zeigt schon die Debatte der letzten Monate, in der die Staaten im Osten Europas massive Aufrüstung forderten und die Staaten im Westen und Südwesten hartnäckig auf der Bremse standen. Als Ergänzung zu diesen Vorzeigeprojekten sind sogenannte „Fähigkeits-Koalitionen“ vorgesehen. Da können sich mehrere EU-Staaten in Eigenregie zusammentun, um ein gemeinsames Rüstungsprojekt in die Wege zu leiten. Die jüngsten Erfahrungen mit solchen Projekten waren für Europa bitter. Der Jahrzehnte-alte Plan eines gemeinsamen Kampfjets ist gerade gescheitert, der ähnlich lange in der Schublade liegende gemeinsame Panzer liegt bis auf weiteres dort.