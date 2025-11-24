Im Sommer sah alles noch so einfach aus. Ein Handschlag zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sollte den Handelsstreit zwischen den beiden Wirtschaftsblöcken quasi in einem Aufwaschen lösen. Grundsätzlich einig, das betonen beide Seiten bei jeder Gelegenheit, sei man sich ja, allerdings bei der „Umsetzung“ des angeblich historischen Handschlags spießt es sich.

Die EU hat zwar grundsätzlich erwirkt, dass die von Trump angedrohten, astronomischen Zölle auf einen allgemeinen Satz von 15 Prozentheruntergeschraubt wurden, aber auf Stahl und andere Schwerindustrie-Erzeugnissen werden trotzdem 50 Prozent Zoll draufgeschlagen: Für Europas Schwerindustrie eine Katastrophe. Auch bei Medikamenten und Medizinprodukten hat Trump zuletzt wieder Zölle bis zu 100 Prozent in den Raum gestellt.

Italiener zittern um Pasta Empfindlich getroffen haben die US-Zölle auch Europas Lebensmittelexporte. Die EU ist der größte Exporteur dieser Güter weltweit - und die USA sind der wichtigste Markt dafür außerhalb Europas. Ob französischer Wein, oder Prosciutto aus Italien, für diese Waren sind auch die derzeit geltenden 15 Prozent Zoll eine schwere Belastung auf dem US-Markt. Außerdem hat Trump Italien kürzlich vorgeworfen, ihre Pasta, also Spaghetti&Co, mit Hilfe von Dumpingpreisen in den US-Markt zu drücken. Auch da stehen also Strafzölle im Raum.