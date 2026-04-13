360 Millionen, und jeden Tag eine Million Euro mehr. Ungarn steht bei der EU-Kommission tief und tiefer in den roten Zahlen - und die will sich das Geld spätestens bei der nächsten Budgetrunde holen. Ein Schuldenberg, den auch der neu gewählte Premier Peter Magyar wohl nicht abtragen wird. Ist dieser wachsende Millionenbetrag doch die Folge eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs. Der hat Ungarn im Vorjahr wegen seiner eisenharten Migrationspolitik - Zurückweisungen direkt an der Grenze, haftähnliche Unterbringung von Asylwerbern - verurteilt. Die dazugehörige Strafe - zuerst 200 Millionen und täglich eine Million dazu - hat sich Ungarn bisher zu zahlen geweigert. Also will sie Brüssel bei der nächsten Vergabe von EU-Förderungen gegenrechnen.

Migrationspolitik: Auch der Neue will hart bleiben Trotzdem wird Budapest auf seiner harten Linie bleiben. Auch der neu gewählte Regierungschef Peter Magyar hat im Wahlkampf angekündigt, Migranten weiterhin mit allen Mitteln an Ungarns Grenze zu stoppen - auch gegen geltende EU-Regelungen. Damit bleiben diese Millionen einmal auf der Brüsseler Schuldenliste und werden wohl eingelöst werden müssen.

Doch zwischen der EU-Zentrale und Budapest geht es um weit mehr als diese Millionen. Ungarn fehlen rund 20 Milliarden an EU-Förderungen: Das sind rund zehn Prozent des ungarischen Bruttoinlandsprodukts, also für das Land eine unverzichtbare Summe. Orbans "patriotische Korruption" stand im Weg Die Gelder waren Ungarn eigentlich zugesprochen, wurden aber dann eingefroren. Wegen Nichteinhaltung von EU-Vorschriften, in Bereichen wie Medienfreiheit, Unabhängigkeit der Justiz, aber auch Vergabe öffentlicher Aufträge. Die vergab die Orban-Regierung nämlich vorzugsweise an ungarische Unternehmen, oft aus dem persönlichen Dunstkreis des Regierungschefs. Orban selbst nannte das "patriotische Korruption", und die wollte Brüssel nicht hinnehmen.

Jetzt zeigen sich beide Seiten optimistisch. Peter Magyar hat öffentlich angekündigt, dass er "die EU-Gelder nach Hause holen" werde und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen verspricht, "der neuen ungarischen Regierung so rasch wie möglich zusammenzuarbeiten - und rasch Fortschritte zu Gunsten der ungarischen Bevölkerung zu erzielen." Doch das dürfte ein langwieriger Hürdenlauf werden - für Brüssel und für Budapest. Covid-Gelder gibt es nicht mehr lange Der größte Brocken der ausstehenden Förderungen stammt aus dem riesigen 700 Milliarden schweren Fond, den Brüssel in der Pandemie ins Leben gerufen hatte, um Europas Wirtschaft wieder anzukurbeln. Der Fonds wurde nicht nur mehrmals umgetauft, es gab auch - wie der Europäische Rechnungshof mehrfach feststellte - zahlreiche Schwierigkeiten mit Vergabe und Auszahlung - und Ungarn war einer der schwierigsten Empfänger. Von den sogenannten "Meilensteinen", die ein Land zu erreichen hatte, um an das Geld zu kommen, hat Ungarn bis heute noch nicht alle zur Gänze erreicht. Ein Wettlauf mit der Zeit Auch da geht es um die üblichen Konflikte des Systems Orban mit den Grundwerten der EU, von Justiz bis Medien. Magyar will auch hier gegensteuern, allerdings hat er dafür nicht mehr viel Zeit. Die Covid-Fonds, inzwischen "Next Generation EU" genannt, bleiben nur noch bis Ende August geöffnet. Dann gibt es keine Auszahlungen mehr.