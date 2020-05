Ukraine: Sorge um totalen Kollaps des Waffenstillstands

DNR-Vertreter hatten erst vor Tagen erneut das Ziel formuliert, auch die von ukrainischen Kräften gehaltenen Gebiete der umkämpften Regionen Donezk und Lugansk einnehmen zu wollen. Und die Version Kiews wird auch durch Beobachtungen der OSZE-Mission in der Ostukraine gestützt. Demnach begann in den frühen Morgenstunden Artilleriebeschuss seitens der DNR-Verbände. Zugleich wurden in Donezk starke Verbände mit Panzern und Artillerie gesichtet, die sich in Richtung Westen bewegt hätten.

Bestätigt wurde letztlich von beiden Seiten (DNR und Kiew), dass Marinka weiter unter ukrainischer Kontrolle sei. Am Donnerstag hieß es, im Hinterland seien Operationen gegen Sabotagegruppen im Gange. Eine solche Gruppe sprengte in Odessa am Donnerstag eine Zugstrecke. Aus Kharkiv hieß es, mehrere Personen seien festgenommen worden. als sie versuchten, Geleise zu sprengen.

Am Donnerstag war die Lage in Marinka selbst laut einem Sprecher des ukrainischen Militärs "angespannt aber stabil". Gefechte wurden aus dem Großraum Donezk und der Region um Mariupol gemeldet.

Die Eskalation am Mittwoch war die schwerste seit Abschluss des Minsker Abkommens vergangenen Februar und der darauffolgenden Einnahme der Stadt Debaltsewe durch Russland-treue Verbände. Zwar hatte der Waffenstillstand danach nie wirklich gehalten – großflächige Vorstöße oder offene Operationen gab es aber nicht.

Entsprechend groß ist die Sorge vor einem endgültigen Zusammenbruch des Abkommens, das auch politische Schritte beinhaltet. Maja Kocijancic, Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini, sagte: Die neuen Kämpfe riskierten "eine neue Gewaltspirale auszulösen". Sie verlangte eine Umsetzung des Minsk-Abkommens, das "die beste Chance auf die Lösung des Konflikts" sei. Ein Sprecher der deutschen Regierung (Das Minsk-Abkommen entstand auf Initiative von Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande) nannte die Eskalation einen "schweren Verstoß" gegen das Abkommen und "besorgniserregend".

In seiner Jahres-Rede gab sich Poroschenko schließlich selbstkritisch: Er sei weder mit der Arbeit der Regierung, noch des Parlaments zufrieden. Auch seiner eigenen nicht. Ein Hinweis auf einen Bruch der Regierung? Zuletzt hatten sich Berichte gemehrt, zwischen Poroschenko und Premier Jazenjuk krisle es.