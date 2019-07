EU-Topjobs: Noch immer kein Durchbruch, Gespräche dauern an

Beim EU-Sondergipfel in Brüssel ist auch nach mehr als zehnstündigen Beratungen noch kein Durchbruch in Sicht. EU-Ratspräsident Donald Tusk wolle eine weitere Runde von Einzelgesprächen führen, hieß es aus seinem Umfeld am Montagfrüh.

Zuvor hatte Tusk Vier-Augen-Gespräche im sogenannten Beichtstuhlverfahren mit den 28 EU-Staats- und Regierungschefs geführt. Anschließend führte er weitere Gespräche mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zusammen. Später stießen auch die Verhandler der Sozialisten und der Liberalen, der spanische Regierungschef Pedro Sanchez und der niederländische Premier Mark Rutte dazu.

Breiter EVP-Widerstand

Auch Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein unterhielt sich mit Tusk. Dem Vernehmen nach nannte Bierlein in dem Gespräch ihre Kriterien, nämlich Mehrheitsfähigkeit, Ausgewogenheit und die Berücksichtigung des EU-Wahl-Ergebnisses. Auf konkrete Namensspekulationen wollte sich Bierlein vor dem EU-Gipfel nicht einlassen.

In der Europäischen Volkspartei (EVP) hatte sich Widerstand gegen die Berufung des Sozialdemokraten Frans Timmermans als neuen Kommissionschef und Nachfolger von Jean-Claude Juncker formiert.

Zuvor galt der Deal bereits so gut wie sicher, dass Timmermans neuer Kommissionschef wird und EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber dafür Präsident des EU-Parlaments.

Osten gegen Timmermans

Das Problem: Der Widerstand Polens und Ungarns gegen Timmermans ist massiv – er ist in der aktuellen Kommission für die Rechtsstaatsverfahren gegen beide Länder zuständig. Ob Tschechien und die Slowakei mit Budapest und Warschau mitziehen, war zunächst unklar. Auch Italiens Innenminister Matteo Salvini signalisierte Widerstand gegen Timmermans.

Auch die ÖVP, bisher treue Unterstützerin von EVP-Kandidaten Manfred Weber, protestierte: „Eine Entscheidung für Timmermans würde den Wählerwillen ignorieren“, teilte der frühere Europaminister Gernot Blümel mit.