Nach EU-Strafe gegen Google: Trump droht mit „erheblichem Zoll“

Nach der hohen EU-Strafe gegen Google hat US-Präsident Donald Trump „einen erheblichen Zoll“ auf Importe aus der EU angedroht. „Die Europäische Union wird für dieses illegale und höchst unethische Verhalten, vor dem ich sie wiederholt gewarnt habe, einen sehr hohen Preis zahlen“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. So werde eine Untersuchung eingeleitet, um damit eine „Abzocke amerikanischer Unternehmen und damit der amerikanischen Steuerzahler“ näher zu beleuchten.

Trump dürfte sich damit auf den Paragrafen 301 des US-Handelsgesetzes von 1974 berufen. Dieser räumt der Regierung die Möglichkeit ein, bei nachweislich „ungerechtfertigten, unangemessenen oder diskriminierenden“ Handelspraktiken aktiv zu werden und etwa Zölle zu erheben. Voraussetzung dafür ist, dass zuvor Untersuchungen durchgeführt, Kommentare eingeholt und Anhörungen abgehalten wurden.