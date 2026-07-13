EU-weites Social-Media-Verbot für Heranwachsende rückt näher

„Wir haben keine Zeit. Kinder und Jugendliche sind jetzt und heute mit großen Risken durch technologisches Design und durch inadäquate Inhalte auf Social Media Plus konfrontiert.“ Mit diesen Worten kommentierte am Montag der deutsche Kinder- und Jugendpsychiater Jörg M. Fegert seinen Bericht, den er gemeinsam mit der französischen Expertin für psychische Gesundheit von Heranwachsenden, Maria Melchior, im Auftrag der EU-Kommission erstellt hat. Quintessenz: Klare Alterslimits für die Bildschirm-Nutzung generell und von TikTok, Instagram und Co. im Speziellen.

Sanfter Einstieg

Konkret: Bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres sollen die Kleinen gar keine Bildschirmzeit haben, fordert das Wissenschaftsduo. Danach sollen die Kinder bis zum 13. Lebensjahr ausschließlich elterlich kontrollierten oder pädagogisch angeleiteten und zeitlich begrenzten Zugang zu Social Media haben. Bis zum 18. Lebensjahr sollen die Teenager zunehmend selbstständig Zugang zu diesen Internet-Angeboten haben. Im Klartext: Ein Social-Media-Verbot für Unter-Dreizehnjährige.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dürften die Ergebnisse der Experten zupass kommen, hatte sie sich doch bereits im Vorfeld für eine gesetzliche Beschränkung offen gezeigt. Die siebenfache Mutter führte unter anderem ins Treffen, dass Eltern die Folgen exzessiver Nutzung von Social Media durch ihre Kinder spürten – in Form von Schlafmangel, schlechten schulischen Leistungen oder Depressionen. Die Deutsche versprach, nach Sommer-Ende einen entsprechenden Gesetzestext zu präsentieren. Die Regelung solle dann in der gesamten EU gelten.