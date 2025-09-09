EU-Parlament droht mit Aufstand gegen Zoll-Abkommen mit USA

Er nannte es den „größten Deal aller Zeiten“, sie sprach unablässig von „Stabilität und Berechenbarkeit“: Doch einen Monat nachdem Donald Trump und Ursula von der Leyen einander in Schottland die Hand schüttelten, zeigen sich viele EU-Vertreter von der Einigung über Zölle zunehmend weniger begeistert. „Ein völlig unausgewogenes Abkommen“, nennt es etwa Valerie Hayer, Chefin der Liberalen im EU-Parlament im Interview mit der französischen Tageszeitung Les Echos, „unterschrieben unter Bedingungen, die katastrophal für das Image der EU sind.“ Von der „Stabilität und Berechenbarkeit“ könne jedenfalls keine Rede sein, meint auch der österreichische EU-Parlamentarier Andreas Schieder (SPÖ): „Wir bewegen uns auf dünnem Eis, wenn Trump einen schlechten Tag hat, landen wir im Wasser.“

Kritik an EVP und Von der Leyen Solcher Missmut könnte Folgen haben. Denn um den Handschlag zwischen Trump und Von der Leyen in einen rechtsverbindlichen Vertrag zu gießen, braucht es auch die Zustimmung des EU-Parlaments, und die wackelt derzeit bedenklich. Zum Auftakt der Sitzungswoche des Parlaments im französischen Straßburg droht ein Aufstand gegen das Abkommen, das viele EU-Abgeordnete als nicht nur unfair, sondern auch unzulässig und vor allem undemokratisch betrachten. Angeführt wird dieser Aufstand von den Sozialdemokraten, der zweitstärksten Fraktion im EU-Parlament. Die sind auf Von der Leyen und ihre Europäische Volkspartei (EVP) seit Längerem schlecht zu sprechen, man wirft ihr Packelei mit rechten und rechtspopulistischen Fraktionen im EU-Parlament vor. Von der Leyen habe sich in ihrer zweiten Amtszeit zu viel persönliche Macht zugeschanzt. „Wir sind doch nicht mehr im Zeitalter der Könige und Königinnen“, ärgert sich etwa Bernd Lange, Handelsexperte der deutschen Sozialdemokraten über den Deal, „da schütteln zwei einander die Hand und schon ist alles entschieden. So kann das nicht funktionieren.“

Ob sich tatsächlich eine Mehrheit gegen den Deal im EU-Parlament zimmern lässt, hängt von den jetzt startenden Detailverhandlungen im Parlament ab. Da geht es vor allem um Garantien, dass die mit den USA vereinbarten Zölle von 15 Prozent auf EU-Waren auch halten. Tun sie das nicht, will man die EU-Kommission verpflichten, den Deal aufzukündigen und harte Gegenmaßnahmen in Stellung zu bringen. Rückenwind für das Abkommen liefert die jüngste Entscheidung von Trump: Er hat per Erlass die Zölle für Autos aus der EU mit 15 Prozent festgelegt, ein für die ohnehin schwächelnde europäische Autoindustrie dringend notwendiger Schritt, der seit Wochen überfällig war. Ob das solche Erlässe allerdings tragfähig sind, daran zweifeln im EU-Parlament viele.