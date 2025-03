EU-Parlament tagt: Militärausgaben und Migration im Fokus

Debatte um Gesetzesvorschlag zu Rückführungen

Der Gesetzesvorschlag zu Rückführungen von sich illegal in der EU aufhaltenden Migranten, den die Kommission am Dienstag präsentiert, wird sogleich im EP debattiert. Migrationskommissar Brunner wird dazu vor dem Plenum sprechen. "Wir werden strenger vorgehen, wenn ein Sicherheitsrisiko besteht", hat Kommissionspräsidentin Von der Leyen am Sonntag betont und versprochen, dass man sich "in vollem Umfang" an völkerrechtliche Verpflichtungen und die Grundrechte halte. Die neue Verordnung soll insbesondere ein Untertauchen verhindern und Abschiebungen von Drittstaatsangehörigen ohne Aufenthaltsrecht erleichtern. Einreisesperren sollen ausgeweitet werden.

Auch die Lage in Gaza, Unterstützung beim Wiederaufbau Syriens und eine erste Bewertung des am Dienstag erwarteten Kommissionsvorschlags zur Vermeidung künftiger Engpässe bei Arzneimitteln und medizinischen Geräten steht am Dienstag auf der Tagesordnung des EU-Parlaments.