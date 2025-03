Jetzt macht Trump Druck auf den Iran: Keine Ausnahmeregelung für Irak

Die USA lassen eine Ausnahmeregelung für den Irak, Strom aus dem Iran kaufen zu dürfen, am Samstag (Ortszeit) auslaufen. Einem Sprecher des US-Außenministeriums zufolge werde Washington Teheran keinerlei wirtschaftliche oder finanzielle Erleichterung mehr gewähren. "Wir fordern die irakische Regierung auf, ihre Abhängigkeit von iranischen Energiequellen so schnell wie möglich zu beenden", so der Sprecher.