EU löst Sturmtief im Handel mit „schmutziger Luft“ aus

Europas Betreiber von Kohlekraftwerken können jubeln, für sie wird es billiger: Das EU-Parlament hat am Dienstag einen Vorschlag der Kommission abgelehnt, der den Preis für CO 2 -Zertifikate deutlich nach oben treiben sollte. 900.000 dieser Verschmutzungsrechte hätten vorübergehend aus dem Markt genommen werden sollen.

Am europäischen Markt herrscht nämlich ein großer Überschuss an Verschmutzungs-Zertifikaten, da wegen der schlechten Konjunktur der vergangenen Jahre die Emissionen der Industrie kaum stiegen. Nach der Entscheidung des EU-Parlaments rasselte der CO 2 -Preis auf ein Rekordtief von 2,63 Euro je Tonne. „Wir bräuchten einen Preis von 30 Euro, damit Kohle an Wettbewerbsfähigkeit verliert“, sagt Johannes Wahlmüller, Klimasprecher bei Global 2000. Die Umweltschützer sind empört über das Votum des EU-Parlaments. 334 Abgeordnete stimmten gegen die Angebotsverknappung am europäischen CO 2 -Markt, darunter vor allem Christdemokraten, 315 waren für den Vorschlag.