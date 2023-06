EU-Parlament will gegen "Fast Fashion" kämpfen

In der EU verkaufte Kleidung soll nach dem Willen des Europaparlaments künftig länger halten und leichter recycelt werden können. Die Abgeordneten forderten am Donnerstag in Brüssel außerdem ein Verbot, unverkaufte und zurückgegebene Kleidung zu vernichten, wie das Parlament mitteilte.

Die EU-Kommission und die EU-Länder sollen der "Fast Fashion"-Kultur Einhalt gebieten und Verbraucherinnen und Verbrauchern dabei helfen, verantwortungsvolle und nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Forderungen des EU-Parlaments sind nicht rechtsverbindlich.

