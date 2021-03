EU-Kommission verklagt Großbritannien

Kaum ein Tag vergeht, an dem sich die geschiedenen Parteien Großbritannien und die EU nicht in die Haare bekommen. Freitagnachmittag wurde bekannt, dass die EU-Kommission das Vereinigte Königreich vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt, weil es aus Sicht der Brüsseler Behörde gegen EU-Wettbewerbsrecht verstoßen hat.

Konkret geht es unter anderem um Steuererleichterungen und andere Unterstützungsmaßnahmen in Gibraltar. Insgesamt handle es sich, so die Kommission, um illegale staatliche Beihilfen in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro.