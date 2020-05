Deutsche Pkw-Maut in der Warteschleife

In Österreich sorgt die Entscheidung für Freude. Verkehrsminister Alois Stöger, der stets das "Aussetzen der Einführung" bis zur "Klärung der Rechtsunsicherheit" verlangt hat, sieht sich in seiner Meinung bestätigt: "Wir haben immer gesagt: Eine Maut für alle Pkw-Benutzer ist rechtens, diese Regelung gibt es ja auch in Österreich seit vielen Jahren. Aber eine Maut nur für Ausländer, aber nicht für Deutsche - das rüttelt an den Grundfesten der Union", so Stöger.