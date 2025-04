Wenn es um Europas Sicherheit geht, spielt London jetzt wieder mit

Gemeinsam, aber wie?

Mehr Zusammenarbeit, das ist für Brunner quasi das Schlüsselwort der Strategien für mehr Sicherheit in Europa: Mit den Briten, mit den Herkunftsländern , aber vor allem unter den EU-Staaten. Traditionell ein Thema, das die einzelnen Staaten ungern aus der Hand geben. Auf die Sicherheit der eigenen Bürger zu achten, ist ja Grundbaustein ihrer Autorität.

Wenn also die EU-Kommission jetzt eine „Sicherheitsstrategie“ für die EU vorlegt, dann ist man sich gerade in Brunners Team bewusst, dass man auf die Mitgliedsstaaten zugehen muss. Wenn man etwa gemeinsam gegen internationale Kriminalität vorgehen will, muss man sich erst einmal darauf einigen, was man genau darunter versteht. Auch bei anderen heiklen Fragen – Rechte für die Sicherheitsbehörden, Zugriff auf kriminelle Gelder, Datenschutz – liegen Welten zwischen den EU-Staaten.

Viele Kompromisse, die Brunner noch auszuhandeln hat, bis aus einer Brüsseler Strategie tatsächlich Sicherheit für EU-Bürger wird. Die gemeinsamen Behörden, also die Polizeitruppe Europol, oder die Grenzschützer von Frontex, sollen auf jeden Fall mehr Kompetenzen bekommen. Europäische Zusammenarbeit sei aber ein Angebot an die EU-Staaten, auch weil sie davon profitieren würden – etwa durch mehr Informationen. Ohne die könne man den Kampf gegen internationale Kriminalität ohnehin nicht mehr führen.