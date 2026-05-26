Heikle Millionenklage: Was die EU mit Strafen gegen Google riskiert

Es geht ganz schnell und erscheint im digitalen Hausgebrauch vielen sehr bequem. Wer einen Flug per Google sucht, bekommt als erstes das hauseigene Angebot der Suchmaschine. Besser gesagt, bekam, denn vor ein paar Wochen wurden die Google-Flights weiter nach unten und in ein kleines Kästchen verbannt. Der US-Digitalriese, der natürlich auch in Brüssel dutzendfach seine Beobachter Lobbyisten sitzen hat, hat quasi im vorab auf eine sich seit längerem anbahnende Attacke aus der EU-Kommission reagiert. Die bereitet nämlich, wie das deutsche Handelsblatt berichtet, eine Strafe gegen den Google -Mutterkonzern Alphabet vor. Es soll um Hunderte Millionen Euro gehen.

Noch hält man sich in Brüssel auch auf KURIER-Nachfrage völlig bedeckt, aber klar scheint. Grundlage der Strafe sind diesmal Verstöße gegen das EU-Gesetz für „digitale Märkte“, DMA. Das soll verhindern, dass sehr große Digitalkonzerne mit einer marktbeherrschenden Position diese benützen, um Konkurrenten das Wasser abzugraben. Neben der Plattform X, Apple und der Facebook-Mutter Meta ist Google das Beispiel für einen solchen Riesen. Die also müssen nach dem DMA Konkurrenten den gleichen Auftritt auf ihren Plattformen zugestehen wie ihren eigenen Angeboten. Apple und Meta haben bereits wegen solcher Verstöße gegen den DMA Strafen kassiert, ebenfalls in der Höhe Hunderter Millionen. So hatte Apple einfach das App-Angebot fremder Firmen auf seinen Handys verräumt, facebook Ähnliches mit fremden Werbeeinschaltungen getan. Beide Konzerne haben gegen die Strafen berufen.