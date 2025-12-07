Ausland

Musk wettert: "EU sollte abgeschafft werden"

Elon Musk blickt mit geballten Fäusten nach oben.
Nach Millionenstrafe gegen X: Musk warf der EU Zensur vor und unterstützte eine Forderung nach US-Sanktionen gegen Brüssel.
07.12.25, 12:17
Kommentare

Der US-Milliardär Elon Musk hat verärgert auf die Millionenstrafe der EU gegen seinen Kurznachrichtendienst X reagiert. "Die EU sollte abgeschafft werden", schrieb Musk in einem Post auf der Online-Plattform. Wegen Transparenzmängeln hatte die EU-Kommission in Brüssel gegen X eine Strafzahlung von 120 Millionen Euro verhängt.

Mangelnde Transparenz: EU verhängt Millionenstrafe gegen Musks X

Als Grund nannte die Behörde unter anderem, dass die Authentifizierung von Nutzerkonten durch Verifizierungshaken irreführend sei. Ob er gegen die EU-Entscheidung vorgehen wird, teilte Musk in seinen neuen Posts nicht mit. Er heftete seine Forderung nach einer Abschaffung der EU auf seinem X-Profil oben an, so dass sie nicht von neuen Posts aus dem Blickfeld verschoben werden kann.

Anzeige: Armin Wolf geht gegen Elon Musks Plattform X vor

Er griff die EU auch in einer Reihe weiterer Posts und Reposts an, warf ihr dabei Zensur vor und unterstützte eine Forderung nach US-Sanktionen gegen Brüssel. Musk war zeitweise ein enger Mitarbeiter des US-Präsidenten Donald Trump und hatte im letzten Bundestagswahlkampf Werbung für die AfD gemacht. Die europäische Strafe gegen X hatte auch US-Außenminister Marco Rubio verärgert. Er sprach von einer "Attacke auf alle amerikanischen Tech-Plattformen und das amerikanische Volk durch ausländische Regierungen". 

Mehr zum Thema

Elon Musk EU
Agenturen, best  | 

Kommentare