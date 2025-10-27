Anzeige: Armin Wolf geht gegen Elon Musks Plattform X vor

Im Blog erläutert Wolf die juristische Logik: Es sehe ganz danach aus, "als würden die Leute, die so mit strafbaren Postings umgehen, die Strafverfolgung behindern – und damit den anonymen Aggro-Troll, der die Postings geschrieben hat, begünstigen". Sein Fazit: "Und das wäre strafbar."

Der Journalist, der sich aus Protest gegen die "Hate-Speech-Schleuder" X mit vielen Kolleginnen und Kollegen von der Plattform zurückgezogen hat, hat sich dem Verfahren als Privatbeteiligter angeschlossen.