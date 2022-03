EU-Gipfel in Versailles: Einigkeit mit Rissen

Von Simone Weiler, Paris

Mit bemerkenswerter Einheit hat die europäische Staatengemeinschaft bisher auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert – von raschen Waffenlieferungen bis zum Beschluss scharfer Sanktionen. Beim zweitägigen informellen Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Versailles, der gestern endete, wurden trotzdem Risse in der gemeinsamen Front sichtbar, auch wenn Emmanuel Macron – der turnusmäßig die EU-Ratspräsidentschaft innehat – in einer abschließenden Pressekonferenz diesem Eindruck entgegentreten wollte. Im historisch so bedeutsamen Schloss von Versailles, „wo wir schon einmal den Frieden verloren haben“, habe sich die EU geeint gezeigt und manche alte Dogmen über Bord geworfen, lobte Frankreichs Staatschef.

Zu den Fragen, die die Gemeinschaft trotz dieser warmen Worte spaltete, gehörte unter anderem jene nach einem raschen Importstopp für russische Energielieferungen. Während osteuropäische Staaten wie Polen, Lettland und Litauen dies forderten, sprachen sich vor allem Länder wie Deutschland, Österreich und Ungarn, die besonders abhängig von Gas, Öl und Kohle aus Russland sind, dagegen aus.

Laut Schätzungen der Brüsseler Denkfabrik Bruegel belaufen sich die täglichen Ausgaben der EU-Staaten für russisches Gas auf 380 Millionen Euro, für Öl auf 362 Millionen Euro.