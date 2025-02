Drohende EU-Budgetkrise: Wie die Maßnahmen auch Österreich betreffen könnten

Es ist ein bemerkenswert kurzer Satz mit bemerkenswert viel politischer Schlagkraft. „Bleiben wie bisher kann es auf keinen Fall.“ So die offensichtlich persönliche Einschätzung von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in einem internen Strategiepapier der Brüsseler Behörde , das der renommierten Wirtschaftszeitung Financial Times zugespielt wurde. Auf wenigen Seiten hat man ganz grundsätzliche Überlegungen zum langfristigen EU-Budget zusammengetragen.

Grundsätzlich auch deshalb, weil den Verantwortlichen in Brüssel inzwischen klar geworden ist, wie groß die Kluft geworden ist: zwischen dem, was Europa in den kommenden Jahren bewältigen will, und dem, was die verfügbaren Geldmittel möglich machen.