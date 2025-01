Ratingagentur: Österreich braucht mehr Reformen für stabile Finanzen

Die europäische Ratingagentur Scope sieht Reformbedarf in Österreich. "Längerfristig muss Österreich weiter konsolidieren, um die EU-Fiskalregeln einzuhalten", heißt es in einer Analyse der Bonitätswächter. Die Aussichten für die Staatsfinanzen "hängen entscheidend davon ab, wie die neue Regierung die seit langem bestehenden Probleme des Landes angehen wird". Reformbedarf gebe es in erster Linie beim Pensionssystem sowie den Gesundheits- und Pflegekosten.