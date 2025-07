Angst um Industrie und Infrastruktur: EU will Notvorrat für Rohstoffe anlegen

Kriege, Klimawandel, Umweltzerstörung, Cyber-Attacken: Es ist eine ganze Reihe von Gefahren, die die EU–Kommission in einem neuen Plan auflistet. Um all diesen Gefahren rascher und effektiver begegnen zu können, sollen sich die EU-Staaten größere Vorräte wichtiger Rohstoffe, aber auch von Bauteilen für Infrastruktur wie Stromnetzen zulegen. Der Plan, über den die Tageszeitung Financial Times schon vor der Veröffentlichung berichtet, soll Europa im Gesamten sicherer, vor allem krisenfester machen.