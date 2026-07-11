EU-Analyse nennt Russland „bedeutendste Sicherheitsbedrohung“

Eine von EU-Diplomaten erstellte neue Sicherheitsanalyse sieht einem Zeitungsbericht zufolge Russland als größte Bedrohung für Europa. Das Land sei die „unmittelbarste, bedeutendste, direkteste und langfristigste Sicherheitsbedrohung für den europäischen Kontinent“, zitiert die Zeitung Welt am Sonntag aus der noch nicht veröffentlichten neuen Bedrohungsanalyse des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD).

Der Bericht sehe Russlands „Militarisierung der Gesellschaft, die Hinwendung zu einer Kriegswirtschaft mit konkreten Ambitionen in strategischen und technischen Schlüsselbereichen wie Weltraum und Nuklearangelegenheiten“ als langfristige Bedrohung für die europäische Sicherheit. Die USA würden in dem Dokument als „der wichtigste strategische Partner“ bezeichnet, der derzeit allerdings seine Prioritäten und Stellungen verändere. Unter Berufung auf Diplomaten berichtete die Zeitung weiter, im nicht-öffentlichen, geheimen Teil des Dokuments falle das Urteil über die USA „deutlich kritischer“ aus.