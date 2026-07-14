Provokation: Russland hält unangekündigt Schießübung auf Grenzsee zu Estland ab

Russland hat nach Angaben von Estland unangekündigte Schießübungen auf dem Peipussee durchgeführt. Nur wenige Kilometer von der Grenze zu dem baltischen EU- und NATO-Land hätten russischen Einheiten erstmals eine Übung mitten auf dem See abgehalten. „Das ist definitiv nicht typisch. Russland hat bisher keine Aktivitäten mit Waffen auf dem Peipussee durchgeführt. Insofern ist das etwas Neues“, sagte Verteidigungsminister Hanno Pevkur estnischen Medienberichten zufolge.

Der estnische Grenzschutz sei nicht informiert worden, habe die Lage aber überwacht und verfolgt. Die Übung soll den Berichten zufolge einen Tag nach dem NATO-Gipfel am 9. Juli stattgefunden haben und auf der estnischen Seite zu hören gewesen sein. Auch soll auf russischer Seite ein Aufklärungsballon über dem Fluss Narva gestartet worden sein. Der Peipussee liegt im Osten des Baltenstaates zwischen Estland und Russland - er ist einer der größten Seen Europas. Die Grenze und dazugehörige Kontrolllinie verläuft durch das Gewässer.