Eskalation im Syrien-Konflikt: „Trump ist unter Zugzwang“

Warum Trump trotzdem lieber martialische Töne anschlägt, ist laut Heinisch in dessen Zugang begründet, Konflikte mit dramatisch inszenierten Drohungen zuerst zu eskalieren und eine Maximalforderung anzubringen, um dem Gegner dann entgegenzukommen – wie im Atomstreit mit Nordkorea.

Im Falle Syriens komme dazu, dass Trump seinen Vorgänger Obama wegen dessen zögerlicher Haltung stets kritisierte und dass er mit dem neuen Sicherheitsberater Bolton einen deklarierten Gegner des russischen Einflusses in Syrien an seiner Seite hat.

„Trump ist auch sehr an Israel interessiert, dass sich von Syrien bedroht fühlt“, so Heinisch. Ihm gehe es aber nicht um die Verteidigung des Landes, sondern um wichtige Wählergruppen in den USA.

Und wie sieht Russland das Ganze? „Wir wollen keine Eskalation“, hieß es aus dem Außenministerium. „Aber wir werden auch keine lügenhaften Anschuldigungen unterstützen.“

Laut Heinisch kommt die Eskalation Präsident Putin entgegen. „Sie spielt in das Narrativ hinein, dass der Westen gegen Russland sei“.