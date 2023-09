Erster Afrika-Klimagipfel - Industrieländer sollen stärker helfen

Die afrikanischen Staaten forderten, es brauche eine weltweite CO2-Steuer. Dabei haben sie vor allem fossile Energien, die Seeschifffahrt und den Luftverkehr im Blick. Auch eine weltweite Finanztransaktionssteuer wurde als Option genannt. Laut Internationalem Währungsfonds gibt es in etwa zwei Dutzend Ländern CO2-Steuern und entsprechende Pläne. Ein weltweites Vorgehen in diese Richtung hat bisher aber noch nie ausreichend Unterstützung bekommen.

Die Afrikaner dürften mit diesen Forderungen in die Weltklimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten gehen, die Ende November beginnt. Kenias Präsident William Ruto bezeichnete den ersten reinen Klimagipfel in Afrika als Erfolg. Regierungen, Entwicklungsbanken, private Investoren und private Spender hätten zusammen Zusagen in Höhe von 23 Milliarden Dollar für grüne Projekte in Aussicht gestellt.