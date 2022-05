Erste ungarische Präsidentin ist gut vernetzte Orbán-Loyalistin

Erste Präsidentin

Mit Katalin Novák erhält der Sándor Palais in Budapest ein neues Gesicht – mit der 44-Jährigen ist erstmals eine Frau in dem Amt. Doch politisch wird sich nicht viel ändern. Novák, die sich spätestens als Familienministerin (seit 2020) einen Namen gemacht hat, gilt als absolute Loyalistin des Systems Viktor Orbán. Sie vertrat die konservative Politik des Ministerpräsidenten nicht nur, sondern prägte sie durch ihre Tätigkeit mit. In ihrer Amtszeit war die Familienpolitik von einem traditionellen Familienbild geprägt. Beobachter unterstellten ihr die Diskriminierung sexueller Minderheiten und auf der anderen Seite die Unterstützung traditioneller Geschlechterrollen.

Novák gilt als international gut vernetzt. Sie sorgte durch Familienpolitik-Kongresse und andere Treffen dafür, dass sich ultra-konservative Kräfte aus Europa, Russland und Nordamerika vernetzen konnten. Sie zeigte sich u. a. mit der italienischen Ultrarechten in Form von Giorgia Meloni und Matteo Salvini und dem Vorsitzenden der spanischen Rechtspartei Vox, Santiago Abascal.