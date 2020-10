Griechenland: Erneut Zelte im Flüchtlingslager auf Lesbos überflutet

Die einfachen Zelten seien völlig ungeeignet, um die Menschen "vor dem schlechten Wetter oder gar dem kommenden Winter zu schützen", sagte der Einsatzleiter von Ärzte ohne Grenzen auf Lesbos, Stephan Oberreit, in einer Stellungnahme gegenüber der APA. "Die Situation ist beschämend und völlig inakzeptabel."

Ärzte ohne Grenzen habe wiederholt davor gewarnt, dass das neue Lager durch den Standort direkt an der Küste völlig den Witterungsbedingungen ausgesetzt sei. "Es ist ein Teufelskreis von Leid und Elend, in dem die Menschen auf Lesbos festsitzen. Die Menschen brauchen einen sicheren Ort, an dem sie ein Leben in Würde beginnen können, aber stattdessen wurden sie von einem Camp in ein anderes verlegt, wodurch ihre physische und psychische Gesundheit gefährdet ist. Das ist vorsätzliche Vernachlässigung und eine Schande."