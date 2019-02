Eric Schmidt & Co.: Das Amerika-Netzwerk von Kanzler Kurz

Allen voran zählt Kurz den Ex-Google-Chef und Multimilliardär Eric Schmidt zu seinem erweiterten Netzwerk in den USA. Schmidt war es auch, der Kurz schon wiederholt in ein Luxusressort nach Montana lud, wo die Tech-Elite und globale „Leader“ regelmäßig zu einem streng von der Öffentlichkeit abgeschirmten Gedankenaustausch versammelt sind. Auch in die Wiener Wirtschaftsuni kam Schmidt schon, um mit Kurz medienöffentlich zu debattieren.